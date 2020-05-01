 

Медведев пожелал Мишустину выздоровления

01.05.2020, 13:08, Новости дня

Зампред Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом премьеру Михаилу Мишустину здоровья.

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», – передает слова Медведева ТАСС.

Накануне премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.

Исполняющим обязанности премьера назначен первый зампред правительства Андрей Белоусов.



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