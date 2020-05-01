Тим Кук: «Самый дешёвый iPhone SE по производительности обходит самое быстрое Android-устройство»

01.05.2020, 12:53, Разное

Возглавляющий американский технологический гигант Apple Тим Кук, комментируя доходы компании за минувший квартал, отметил, что недавно вышедший iPhone SE, являющейся по сути самой дешёвой моделью, по производительности уверенно обходит самое быстрое Android-устройство.

Тим Кук говорит, что в сравнении с аналогичным периодом минувшего года доходы компании Apple снизились. Если в прошедшем квартале сумма чистой прибыли составляет более 58,3 млрд долларов и из них на долю iPhone приходится 28,9 миллиардов, то в 2019 году последний показатель варьировался в районе 31 млрд долларов. Тем не менее, гендиректор компании-производителя уверен, что им удастся повысить доход и в этом случае рассчитывать можно на популярность обновлённого iPhone SE.

Недавно вышедшая на рынок новинка от Apple может похвастаться не только сравнительно низким ценником, но и высокой производительностью. Тим Кук считает, что iPhone SE в этом отношении уверенно может опередить ведущие флагманы, работающие на базе ОС Android. Это может повлиять на мнение покупателей, а потому люди, ранее предпочитавшие Android-устройство, с большой вероятностью начнут покупать недорогой iPhone. Последний российские поклонники «яблочного» бренда могут приобрести по цене от 40 000 руб.