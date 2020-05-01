Захарова назвала Навального «конченым трусом»

01.05.2020, 12:53, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что блогер Алексей Навальный отказался участвовать с ней в дебатах, и назвала его «конченым трусом».

«Прямо (проводить дебаты) Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через (Любовь) Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили (Алексея) Пивоварова», – написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что ей начали выставлять условия – о чем можно говорить, а о чем – нет.

«Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», – подытожила Захарова.

Предполагалось, что дебаты Захаровой и Навального пройдут 1 мая на площадке «Навальный Live». Сам Пивоваров заявил, что Захарова утром 1 мая отказалась от дебатов с модерацией.