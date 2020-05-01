Сотрудники МВД записали песню для врачей и волонтеров

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01.05.2020, 12:48, Новости дня

Музыканты МВД обратились к врачам и волонтерам с музыкальным видеоприветствием – сотрудники полиции записали песню, посвященную тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом.

«Сегодня, когда разные ведомства объединились в борьбе против распространения новой коронавирусной инфекции, а граждане находятся дома, чтобы обезопасить себя и своих близких, музыканты оркестра московской полиции подготовили музыкальный видеоролик врачам и волонтерам в знак благодарности за их ежедневный самоотверженный труд», – говорится в заявлении МВД, опубликованном на портале МВД-Медиа.

Отмечается, что полиция хочет поддержать медработников, которые «круглые сутки, рискуя своей жизнью, помогают пациентам справляться с болезнью».

«Большое спасибо волонтерам, по зову сердца приходящим в сложную минуту ко всем, кто нуждается в помощи. И, конечно же, самые добрые слова гражданам, которые относятся с пониманием к сложившейся ситуации, соблюдают режим самоизоляции и не выходят из дома без крайней необходимости», – отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«#МыВместе, объединив усилия сотрудников полиции, врачей, представителей иных ведомств и волонтеров, сделаем все возможное, чтобы наши соотечественники как можно скорее вернулись к привычной жизни», – говорится в ее заявлении.

Музыканты оркестра московской полиции записали песню, исполнив свои партии из дома.



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