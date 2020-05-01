 

Джиджи Хадид подтвердила, что ждет ребенка, и рассказала, как проходит ее беременность

01.05.2020, 12:46, Разное

В среду TMZ сообщили, что по их информации Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка. В четверг новость подтвердила мама модели. А вчера, в пятницу, на связь с прессой вышла и сама будущая мать.

Джиджи Хадид стала героем нового эпизода шоу Джимми Фэллона. В разговоре с ведущим модель поделилась своими ощущениями от беременности и мыслями по поводу шумихи в СМИ:

Разумеется, мы бы хотели объявить об этом по-своему, но мы очень взволнованы, счастливы и благодарны за все добрые пожелания и поддержку, которую нам оказывают. Особенно в это непростое время. Теперь у нас есть веская и хорошая причина, чтобы быть дома и всем вместе переживать этот прекрасный опыт день ото дня.

Также модель поделилась впечатлениями от прошедшего дня рождения. На прошлой неделе Джиджи исполнилось 25 лет. День рождения отмечали семьей в два захода. Сначала была вечеринка за завтраком, а потом – за ужином. Для первой части праздника был испечен торт в форме бейгла со сливочным сыром – любимого блюда Джиджи. Автор этого кондитерского произведения – Бадди Валастро, американский шеф-повар итальянского происхождения, получивший известность благодаря нескольким авторским реалити-шоу.

Я не знаю, гормоны ли это или просто повышенная эмоциональность, вызванная карантином, но я плакала каждые пять минут, когда понимала, что торт испек мне сам Бадди! А когда я представляла, как он это делает, то хотела одновременно плакать и смеяться. Я его обожаю!

– признанась Хадид.

Иоланда, Белла и Джиджи Хадид

Напомним, о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. 

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн  и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Джиджи Хадид и Зейн Малик



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