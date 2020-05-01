Герои «Елок» объяснили старшему поколению, как решать бытовые вопросы через интернет

01.05.2020, 12:30, Новости дня

На сайте Стопкоронавирус.рф появились короткие ролики, помогающие научить пожилых людей освоить Интернет, записанные героями серии фильмов «Елки».

Онлайн-уроки «Бабуль, ты дома?» появились на сайте Стопкоронавирус.рф, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Это видеозвонки героев фильма «Елки»: бабы Мани (Галина Стаханова) и ее внучки (Анна Хилькевич). По видеосвязи героиня Хилькевич объясняет своей бабушке, как просто решать бытовые вопросы и разнообразить досуг с помощью Интернета: заказывать продукты онлайн, оплачивать счета на сайте, а не в отделении банка, искать любимые фильмы и сериалы и т.д.

Ролики записаны в формате Screenlife – т.е. действие разворачивается на экране компьютера, а значит пожилые люди могут использовать их как инструкцию, чтобы разобраться, на какие сайты зайти и на какие ссылки кликнуть для получения нужной услуги. Зарисовки с героями «Елок» показывают, как онлайн-сервисы могут упростить жизнь пожилых людей и сделать ее более разнообразной и интересной на карантине и по его окончании, а также должны вдохновить пользователей чаще звонить своим пожилыми родственникам.

«Мы рады, что формат Screenlife оказался полезен не только в кино, но и обычной жизни, став простой и наглядной инструкцией по использованию Интернета и технологий для тех, кому сейчас особенно важно оставаться дома. Отрадно, что видеоуроки пригодятся и после окончания карантина, ведь Интернет – это не только масса полезных онлайн-сервисов, но и способ продолжать общаться с родными и близкими», – отметил режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.