Наталья Подольская в период самоизоляции выгуляла собак в роскошном вечернем платье

01.05.2020, 12:30, Разное

Российская и белорусская поп-исполнительница Наталья Подольская на странице в Instagram обнародовала новое фото, сделанное в период самоизоляции. В кадре супруга Владимира Преснякова-младшего, выгуливающая собак, запечатлена в роскошном вечернем платье.

Звёзды отечественного шоу-бизнеса наравне с простыми россиянами вынуждены соблюдать рекомендованный из-за коронавируса режим самоизоляции. Вероятно, привыкшим к гламуру, публичности и восхищению поклонников знаменитостям социальное дистанцирование даётся непросто, так как многие пытаются любыми способами привлечь интерес к своим персонам посредством соцсетей.

Звёзды участвуют в прямых эфирах и челленджах, делятся кулинарными рецептами и секретами стройности, придумывают собственные конкурсы и прочее. Наталья Подольская недавно показала оригинальный образ «дамы с собаками», надев для прогулки с домашними питомцами сверкающий серебром вечерний наряд в пол. Роскошности облику певицы придавала строгая укладка, практически незаметный макияж и крупные украшения.

В комментариях к публикации многие подписчики Натальи Подольской с восхищением оценивают стильный и привлекающий внимание образ. Певицу буквально засыпали комплиментами, называя «царицей», «богиней», «невероятной красавицей» и ещё массой не менее лестных эпитетов.