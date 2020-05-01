Le Monde – Кристин Лагард обещала увеличить помощь от ЕЦБ из-за «беспрецедентной» рецессии

01.05.2020, 12:20, Новости дня

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предрекла европейской экономике исторический спад из-за коронавирусного карантина, пишет Le Monde. В связи с этим организация обещала увеличить финансовую помощь странам Евросоюза и призвала их правительства к активному поиску выхода из кризиса.



Reuters

В четверг председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила о возможном сокращении ВВП еврозоны на 5-12% в текущем году, пишет Le Monde. Во время пресс-конференции по видеосвязи она объяснила, что этот спад будет «беспрецедентным по силе и скорости».

Так, согласно опубликованному докладу, в первом триместре снижение ВВП будет историческим: на 3,8% в зоне Евро (худший показатель с начала наблюдения в 1995 году), при этом во Франции — на 5,8% (худший показатель с начала наблюдения в 1949 году), 5,2% в Испании и 4,7% в Италии. Такая рецессия станет результатом постепенно вводимого карантина в марте, при из-за полного карантина в апреле во всех европейских странах показатели второго триместра будут ещё хуже — по словам Лагард, они ВВП может упасть на 15%.

Как рассказала председатель ЕЦБ, сначала кризис из-за пандемии серьёзно повлиял только на некоторые отрасли — туризм, транспорт, индустрию развлечений. Однако постепенно «целые секторы экономики просто остановились», что начало отражаться на статистике за первый триместр. В дальнейшем показатели потребления перешли в «свободное падение», рынок труда испытывает проблемы, а в производстве и сервисе наблюдается упадок. Кристин Лагард подчеркнула, что в Германии 718 тыс. предприятий сократили число рабочих часов, во Франции 425 тыс. компаний отправили 10 миллионов сотрудников в частичную безработицу, в Италии — 6 миллионов сотрудников.

Кроме того, глава Европейского центробанка призналась в полной невозможности предсказать будущее экономики Европы. Продолжительность карантина, возможность контролировать эпидемию, сроки возобновления работы ресторанов и отелей и желание потребителей туда вернуться — «всё это усложняет нашу работу по прогнозированию», цитирует издание слова Лагард. Те же вопросы касаются инфляции: Eurostat оценивает её в 0,4% в зоне Евро против 1,7% годом ранее. На первый взгляд ЕС приближается к дефляции, однако на самом деле всё сложнее: в то время как цены на энергоносители падают, цены на продукты питания взлетели на 3,6%, а на свежие продукты — на 7,7%.

В такой катастрофической ситуации глава ЕЦБ в четверг не перешла к важным мерам, однако выразила свою решимость продолжить поддержку европейской экономики: в марте в срочном порядке было объявлено о плане по борьбе с пандемией, в рамках которого до конца года потратят €750 миллиардов на выплату долгов стран-членов Евросоюза. При этом в день тратится около €5 млрд, и в таком темпе к осени израсходуется вся выделенная сумма. Поэтому Европейский центробанк успокоил рынки, пообещав повысить размер поддержки и в случае необходимости его адаптировать.

По мнению Марчела Александровича, экономиста банка Jefferies, пресс-конференция председателя ЕЦБ означает ожидаемую паузу после того, как план по борьбе с пандемией позволил успокоить рынки. Новые меры будет приняты на совещании в июне: тогда, возможно, будет понятен масштаб экономических последствий, а финансовую помощь повысят на €1 тыс. или больше.

Такая пауза даёт время для действия странам ЕС, которые не могут прийти к общему мнению по поводу разделения части долгов путём возможного создания особых общих фондов, пишет Le Monde. Кристин Лагард напомнила, что жизненно важным является «амбициозная и скоординированная странами политика». После решительного вмешательства ЕЦБ в прошлом месяце глава организации призвала европейские правительства пойти «дальше» в поиске выхода из кризиса.