 

На трансгендера из «Дома-2» завели дело

01.05.2020, 12:16, Новости дня

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Кузнецова устроила перепалку с представителями правоохранительных органов, в результате на нее завели уголовное дело. Кузнецова – трансгендер, ранее она носила имя Алексей, именно из-за этого началась перепалка с полицейскими, сообщают СМИ.

Кузнецова поссорилась с водителем такси и вызвала полицию. Уже в отделении у нее разгорелся конфликт с сотрудниками правоохранительных органов. Они попросили ее предъявить документы, однако у нее не оказалось паспорта. Тогда полицейские стали пробивать ее личность по базе и выяснили, что раньше она была мужчиной по имени Алексей. Кузнецова утверждает, что это стало предметом насмешек и унизительных высказываний, из-за чего она оскорбила полицейских, пишет ФАН.

«Полицейские начали превышать свои полномочия, и я, защищая себя, отвечала на их оскорбления. И теперь мне хотят приписать вот эту статью за оскорбление сотрудника полиции, хотя они тоже очень хорошо меня оскорбляли. Они пробили меня по базе данных, посмотрели, что такая есть, и пробили мои старые паспортные данные, до того, как я сменила документы на женские уже окончательно. Стали называть меня старым именем, хотя, я так понимаю, делать это они не имеют права. Причем на всеобщее обозрение, там было много народу, пытались меня этим как-то пристыдить, я не знаю», – вспоминает девушка.

26-летняя Кузнецова, утверждает, что полицейские также толкнули ее и разбили всю ее косметику.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», трансгендеру могут грозить штраф, обязательные и исправительные работы. Сама Кузнецова написала в прокуратуру жалобу на действие полицейских.



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