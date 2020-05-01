Оставшийся без работы Филипп Киркоров готов рекламировать презервативы

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01.05.2020, 12:09, Разное

Российский певец Филипп Киркоров из-за пандемии коронавируса не может проводить концерты, а потому заработки его резко уменьшились. Из-за этого он начал искать подработку, одной из которых станет рекламирование презервативов в новом скетчкоме в формате screenlife.
По словам создателей проекта #вмаскешоу, Филипп Киркоров сыграет артиста, оставшегося без гонораров и вынужденного искать денежные средства, чтобы оплатить ипотеку. Поэтому знаменитость соглашается рекламировать дешевые презервативы «Пупырка».

Помимо Филиппа Киркорова в скетчкоме, трансляция которого пройдет на платформе more.tv и цифровых площадках «СТС Медиа», снимутся такие звезды, как Михаил Галустян, Ольга Медынич, Марина Федункив и Максим Лагашкин.



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