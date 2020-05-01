 

Готовящиеся к дебюту смартфоны Meizu 17 и 17 Pro получат ультралинейные стереодинамики третьего поколения

01.05.2020, 12:09, Разное

Китайская компания Meizu, специализирующаяся на разработке и выпуске цифровых электронных устройств вскоре запланировано представит новые смартфоны – Meizu 17 и 17 Pro. Новинки производитель позиционирует как «ультимативные флагманы», которые получат ультралинейные стереодинамики третьего поколения.
Таким образом, разработчики улучшат звуковую систему готовящихся к дебюту смартфонов Meizu 17 и 17 Pro. Если сравнивать ультралинейные динамики третьего поколения с классическими, то первые дают возможность получить большую громкость на низких и средних частотах, но при этом не искажают звучание на максимальной мощности. То есть, новые Meizu 17 и 17 Pro смогут похвастаться громким и чистым звуком в широком диапазоне, что, вероятно, особенно ценно будет для пользователей, предпочитающих воспроизводить музыку через внешние динамики или смотреть видеоконтент.

Ожидается, что в модели Meizu 17 Pro будет присутствовать 32-мегапиксельная фронтальная камера со 129-градусным углом обзора. Производительность новинкам обеспечит топовый процессор Snapdragon 865 от Qualcomm. Гаджеты оснастят NFC-модулем, поддержкой Wi-Fi 6, быстрой ОЗУ LPDRR5 и флэш-памятью UFA 3.1. Больше о технических характеристиках смартфонов, дате выхода на рынок и стоимости можно узнать уже совсем скоро, во время презентации, запланированной на 8 мая.



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