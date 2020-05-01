 

Медведев заявил о необходимости усовершенствовать трудовое законодательство

01.05.2020, 12:08, Новости дня

Лидер «Единой России», зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нужно по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений, призвав заняться совершенствованием трудового законодательства.

Об этом информирует РИА «Новости».

Он добавил, что после пандемии необходимо уделить пристальное внимание состоянию служб занятости в регионах России, которые «не все работают на должном уровне», передает ТАСС.

«В отдельных субъектах губернаторы даже не могли решить элементарные задачи с ними», – сказал Медведев, назвав эту ситуацию недопустимой.

По его словам, службы занятости в будущем должны быть лучше подготовлены в том числе к форс-мажорным ситуациям.

«Необходимо будет проанализировать реальную ситуацию, оценить ее не только по количеству людей, которые встали на учет на бирже труда», – сказал зампред Совбеза.

Ранее россиянам дали разъяснения по фактам нарушения трудовых прав на фоне пандемии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Члены семей россиян смогут вернуться, даже не имея гражданства РФ

12.04 / В США продают модернизированную версию Ferrari F12 Berlinetta

23.04 / Пентагон призвал Мексику открыть фабрики, чтобы спасти американскую оборонку

16.04 / “ПриватБанк” проиграл компаниям Суркисов апелляцию на $250 млн

27.03 / Экс-главе ФСИН Реймеру отменили УДО

14.04 / Саудовская Аравия возобновляет нефтяную войну?

02.04 / Рубль укрепился к доллару и евро на фоне скачка цен на нефть

15.04 / Москва отказалась от закупки по благоустройству на 13 млрд рублей

24.04 / В Подмосковье разрешили работать магазинам, торгующим саженцами и рассадой

21.04 / Лавров счел, что США уже приняли решение выйти из Договора по открытому небу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска