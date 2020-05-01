Глава Минздрава выступил против досрочного смягчения карантина в Черкассах

01.05.2020, 12:06, Новости дня

Решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По его словам, решение горсовета открыть магазины, торговые центры и террасы в учреждениях общественного питания могут нивелировать всю работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

“Это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами”, – сказал Степанов.

Он добавил, что введенные украинскими властями карантинные меры дали возможность избежать пика заболеваемости COVID-19 в стране.

Степанов приехал в Черкассы с рабочим визитом.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека (+455), 272 из них умерли.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.