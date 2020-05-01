 

В Кремле прокомментировали информацию о возможной отставке инфицированного коронавирусом Мишустина

01.05.2020, 12:06, Новости дня

В Кремле отвергли появившуюся в СМИ информацию, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин после лечения от коронавирусной инфекции может не вернуться в свое кресло.

Вечером 30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии “РИА Новости” назвал такие слухи “ерундой”. 

Мишустин был назначен премьер-министром РФ 16 января текущего года. До этого он возглавлял Федеральную налоговую службу.

30 апреля стало известно, что он заразился коронавирусом. По данным СМИ, у политика высокая температура. Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков сказал РБК, что премьер будет лечиться в клинике. 

Все члены правительства, которые в последнее время контактировали с ним, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование. Беляков подчеркнул, что последние несколько недель очные контакты премьера были максимально ограничены, встречи и совещания проходили в режиме видеоконференц-связи или телефонных звонков. 

После появления информации о болезни Мишустина “Медуза” со ссылкой на источники написала, что он, вероятно, не вернется на должность главы правительства и будет переведен на другую работу. Один из собеседников издания связал это в том числе и с изменившейся ситуацией в стране. “Его как бывшего налоговика, как человека, знающего, как и куда идут финансовые потоки, назначали совсем под другое – на контроль над расходованием средств по нацпроектам, тогда деньги были. Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии встала, ее надо запускать. Мишустин совсем не про это”, – процитировало издание свой источник. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,2 млн человек, из них более 1 млн выздоровели, а 233 тыс. скончались. 

В России, по данным минздрава на 1 мая, коронавирусом заразился 114 431 человек, 1169 из них погибли. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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