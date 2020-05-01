Росздравнадзор зарегистрировал две тест-системы для определения антител к SARS-CoV-2

01.05.2020, 12:02, Разное

Одну из тест-систем разработали специалисты НМИЦ гематологии совместно с Институтом молекулярной биологии. Как сообщил на своей странице в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии Григорий Ефимов, исследовательский центр уже передал тест-системы в несколько московских больниц для тестирования врачей, работающих в «красной зоне».

В ближайшие несколько дней центр запустит услугу по проведению теста на наличие в крови антител всем желающим. Сейчас специалисты продумывают механизм, который сделает тестирование доступным для большого числа людей. Записаться можно будет через сайт центра www.blood.ru.

«Такой анализ выявляет не сам вирус, а ответ на него иммунной системы. Иммунный ответ появляется не сразу, но зато сохраняется очень долго. Поэтому такая тест-система идеально подходит тем, кому во время болезни не проводился анализ на сам вирус. Если у человека в крови есть антитела, значит, он уже встречался с COVID-19» – сообщил Ефимов.

О регистрации тест-систем для определения антител к коронавирусной инфекции заявил также Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России.

«Новая тест-система представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов. Выявление антител (иммуноглобулинов) класса G производится методом иммуноферментного анализа (ИФА). Именно иммуноглобулины класса G помогают уничтожать антигены до полной победы над инфекцией и в дальнейшем продолжают циркулировать в крови человека, обеспечивая иммунитет к повторному заражению», – сообщила пресс-служба ФМБА.

Обнаружение антител к SARS-CoV-2 в сыворотке крови пациента позволит отслеживать сероконверсию, то есть период времени, за которое вырабатываются антитела в организме, и, следовательно, процесс разрешения болезни.