Пенс надел маску после критики из-за появление без нее

01.05.2020, 12:00, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс надел маску при посещении фабрики по изготовлению аппаратов искусственной вентиляции легких в Индиане после того, как его раскритиковали за появление без маски в знаменитой клинике Мэйо, несмотря на действующие там правила безопасности в связи с коронавирусом.

Пенс посетил завод General Motors в городе Кокомо в Индиане в сопровождении министра транспорта Элейн Чао и исполнительного директора концерна Мэри Барры.

Пенс, некогда занимавший пост губернатора Индианы, ранее говорил, что ему необязательно носить маску, поскольку он регулярно сдает анализы на коронавирус.

По словам администрации клиники Мэйо, Пенсу объяснили, что в связи с пандемией коронавируса маски обязательны для всех посетителей, сотрудников и пациентов в ее здании в Рочестере, штат Миннесота.