ВАДА завершила расследование о допинге в российском спорте
01.05.2020, 12:00, Новости дня
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) завершило расследование по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, выявив нарушения почти в половине случаев.
Как сообщается в заявлении ВАДА от 30 апреля, дела были переданы 28 антидопинговым организациям, в том числе 27 международным спортивным федерациям.
В 145 случаях были выявлены манипуляции с пробами.
В ВАДА заявляют, что решение о принятии мер по каждому нарушению должны принять соответствующие международные организации.
При этом организация отмечает, что есть опция передать дела в спортивный арбитражный суд, если меры не будут приняты «в разумные сроки».
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Русская служба «Голоса Америки»
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