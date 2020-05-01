 

ВАДА завершила расследование о допинге в российском спорте

01.05.2020, 12:00, Новости дня

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) завершило расследование по делу о манипуляциях с допинг-пробами 298 российских спортсменов, выявив нарушения почти в половине случаев.

Как сообщается в заявлении ВАДА от 30 апреля, дела были переданы 28 антидопинговым организациям, в том числе 27 международным спортивным федерациям.

В 145 случаях были выявлены манипуляции с пробами.

В ВАДА заявляют, что решение о принятии мер по каждому нарушению должны принять соответствующие международные организации.

При этом организация отмечает, что есть опция передать дела в спортивный арбитражный суд, если меры не будут приняты «в разумные сроки».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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