В Албании задержан таджикистанец: его подозревают в причастности к терактам в Германии

01.05.2020, 11:55, Новости дня

Власти Албании при участии Интерпола задержали в стране гражданина Таджикистана: в Германии его обвиняют в причастности к подготовке терактов и членстве в запрещенной группировке “Исламское государство”. Известно, что задержанному 24 года и его инициалы K.Z., а ордер на его арест был выписан судом в немецком Карлсруэ. Новостной телеканал в Албании раскрыл имя подозреваемого: Комром Зухуров и опубликовал его фотографию. По данным журналистов, он был задержан 29 апреля.

Ранее 15 апреля полиция Германии арестовала в разных районах Северного Рейна – Вестфалии нескольких выходцев из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта. Всем им было от 24 до 32 лет и они приехали в Германию как беженцы.

Следствие утверждает, что задержанные были членами “ИГ” с января 2019 года и поддерживали связь с лидерами организации в Сирии и других странах. Первоначально они хотели уехать из Германии в Таджикистан, чтобы бороться с местным правительством, но позже решили остаться и устроить несколько терактов в Германии: на военных базах США и против людей, которые были противниками ислама.

По информации немецких властей, лидером группы был некий Равшан Б., который был задержан раньше остальных, еще в марте 2019 года. Таджики, проживающие в Германии и знающие Равшана, сообщили Радио Свобода, что он родом из Душанбе и прибыл в Германию из России.

Задержанного в Албании также связывают с этой группой. Полиция утверждает, что у ячейки были связи с этой страной и Равшан Б. и еще один ее член) приезжали в Албанию, чтобы убить в этой стране человека по заказу за $40 тысяч. Но что-то пошло не так, и они не смогли выполнить задание и вернулись в Германию. Деньги, которые они планировали получить за убийство, они собирались потратить имено на подготовку теракта в Германии.

Следователи ранее нашли в телефоне Равшана Б. доказательства того, что он “принес, вероятно, присягу на верность бывшему главарю “ИГ” Аль-Багдади”, который был убит военными США в октябре 2019 года. В телефоне Равшана Б. также была переписка с контактной группой, которая консультировала пользователей по вопросам изготовления самодельных бомб. ​Помимо этого, с января 2019 года мужчина занимался сбором денег через мобильное приложение, а сама группа приобретала оружие и военное снаряжение.

Следствие также утверждает, что задержанные таджикистанцы следили за двумя военными объектами США в Германии, в том числе за аэродромом Гейленкирхен неподалеку от Аахена. Жена одного из задержанных даже позвонила в одну из летных школ для обучения полетам на параплане в Битбурге и попыталась устроиться на летные курсы, но потом отказалась от этой идеи.

“Следователи считают, что, возможно, одним из планов этой группы была организация террористической атаки при помощи параплана”, – пишут немецкие СМИ.