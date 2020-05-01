Власти Кыргызстана амнистировали более 3 тысяч осужденных

01.05.2020, 11:55, Новости дня

Парламент Кыргызстана принял законопроект об амнистии осужденных в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 10-летия Апрельской революции, сообщает кыргызская служба Радио Свобода.

В Государственной службе исполнения наказаний страны сообщили, что под амнистию подпадают более 3 тысяч осужденных.

Законопроект предполагает освобождение из тюрем:

мужчин старше 60 лет,

женщин старше 55 лет,

людей с инвалидностью I и II групп,

единственных кормильцев семьи с несовершеннолетними детьми или детьми с инвалидностью,

заключенные, совершившие нетяжкие преступления,

матери-одиночки и многодетные женщины,

а также несовершеннолетние и женщины, которым на момент вступления в силу закона осталось отбыть менее года заключения.

Документом предусмотрены послабления и для остальных заключенных, не подпадающих под освобождение. У осужденных за нетяжкие преступления срок наказания сократится наполовину, осужденных за тяжкое преступление – на треть, у осужденных за особое тяжкое преступление – на четверть.

В октябре 2019 года в соседнем Таджикистане было принято решение о крупнейшей со времен получения независимости амнистии. Она коснулась почти 20 тысяч человек и была приурочена к 25-летию Конституции страны.