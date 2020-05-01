 

Камера наблюдения запечатлела момент столкновения авиалайнеров Qatar Airways в Дохе

01.05.2020, 11:54, Новости дня

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей инцидент, произошедший в минувший четверг, 30 апреля, в аэропорту столицы Катара, где произошло столкновение двух самолетов.

 

Сильный ветер сдвинул с места лайнер Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Qatar Airways и потащил его по перрону. Через некоторое время самолет докатился до Airbus A350 того же перевозчика, и протаранил его.

В результате столкновения никто не пострадал, оба воздушных судна получили сравнительно легкие повреждения.



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