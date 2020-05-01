Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

01.05.2020, 11:54, Новости дня

Столичный врач-реаниматолог рассказала о пациентах с коронавирусом, попадающие в отделения реанимации. В интервью газете "Вечерняя Москва" она отметил, что однозначно говорить о возрастной статистике сейчас уже не приходится (в начале пандемии медики отмечали высокий рост заболеваемости среди пожилых людей старше 65 лет). Самому молодому пациенту, который попал в отделение реаниматолога, было 20 лет. Привозят и 26-, 30-, 40-летних. Скорее можно отметит другой факт – наличие избыточного веса, от 100 килограмм и выше. И, конечно же, большинство пациентов – 80% – имеют сопутствующие заболевания: диабет, сердечно-сосудистые.

Положительный момент, отмеченный врачом, – в последнее время все чаще удается спасти казалось бы безнадежных пациентов. И это, по признанию медика, даже вызывает у него слезы счастья.

Она добавила, что врачи работают в режиме нон-стоп уже практически месяц. И главная проблема для них – большая накопившаяся усталость, и моральная, и физическая.

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