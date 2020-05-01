 

Растения помогают людям получить эмоциональный покой

01.05.2020, 11:53, Разное

Ученые доказали благотворное влияние растений на физическое и психологическое состояния человека. Они способны вернуть эмоциональный покой людям в ситуации стресса.
Эксперимент с участием 104 офисных работников, находящихся в помещениях, где присутствовали комнатные растения, показал улучшение психологического климата в коллективе. В ходе опроса выяснилось, что у 40% гораздо реже возникали конфликтные ситуации там, где они могли видеть цветы или даже их изображения. В случае же возникновения споров компромиссное решение появлялось быстрее, а вместе с ним наступало спокойствие.

Ощущение близости к природе с её гармонией и порядком существенно изменяет поведение людей и отношение к происходящему вокруг. Цвет листьев и травы действует на нервную систему положительно: он успокаивает раздражение, снимает усталость, умиротворяет, бодрит, позволяет избавиться от нервного напряжения. Учёные уверяют, что даже рисунки, демонстрирующие растения, благоприятно воздействуют на психологическое состояние. Однако физическое присутствие цветов действует гораздо сильнее.

Кроме того, микроклимат в помещении улучшается в буквальном понимании этого слова. Очищенный воздух, богатый кислородом, положительно воздействует на общее состояние человека, сказываясь на его настроении и когнитивных способностях.



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