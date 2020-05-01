 

Рейтинг бюджетных иномарок с самыми надёжными двигателями возглавила Toyota Corolla

01.05.2020, 11:53, Разное

Журналисты издания NJCAR.RU составили рейтинг бюджетных автомобилей иностранного производства с самыми надёжными 1,6-литровыми двигателями, легко преодолевающих пробег в 250 000 км, включив в него 5 иномарок. Первенство в ТОПе досталось Toyota Corolla, мотор которой, 1ZR-FE, развивает мощность в 124 лошадиные силы, позволяя машине без серьёзных проблем проехать 400 000 км.
На втором месте иномарок бюджетного сегмента с надёжными двигателями эксперты разместили две автомодели – Kia Rio и Hyundai Solaris с моторами серии G4FC. Что касается фактического ресурса данных силовых установок, при условии своевременного обслуживания он может достигать 350 000 км. Первую «тройку» замыкает семейство Renault Logan-Sandero, на машинах которого установлены 1,6-литровые двигатели H4М, аналогичные HR16DE. Пробег на таких авто без капитального ремонта – порядка 300 000 км.

Следующую строку ТОПа-5 специалисты отдали моделям Tiida и Note от японского производителя Nissan Motor. Ресурс, обеспечиваемый их 1,6-литровыми двигателями HR16DE, составляет 300 000 км. Пятое место рейтинга досталось двум моделям – Skoda Rapid и Volkswagen Polo, оснащённым моторами серии CWVB и CWVA. Эти машины у заботливых собственников без проблем преодолевают по 250 000 км. Недостатком данных агрегатов назван увеличенный расход масла.

Как подчеркнули специалисты, важно помнить о том, что ресурс любого мотора находится в прямой зависимости от регулярности и качества осуществляемого технического обслуживания, от вида используемого топлива, от режима (город / трасса) эксплуатации средства передвижения.



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