Эксперт назвал Украину единственной не помогающей своим гражданам страной

01.05.2020, 11:48, Новости дня

Экономический эксперт Всеволод Степанюк заявил, что официальные цифры безработицы на Украине никак не отражают объективной реальности, и раскритиковал действия властей страны в условиях карантина.

По его словам, Украина – единственная страна в Европе, которая совершенно не помогает своим гражданам в период карантина, пишет ФАН.

«Стран, ведущих такую политику, в Европе больше нет. Более того, даже в Китае, с его полуторамиллиардной численностью населения, людям, которые вынужденно не работали в карантин, выплатили за это денежные компенсации. Но Украина, похоже, не намерена выплачивать своим гражданам ни копейки после карантина. А ведь в Конституции страны черным по белому написано, что после окончания чрезвычайного или военного положения, государство обязано компенсировать убытки бизнесу и промышленности. Думаю, именно поэтому режим ЧП на Украине так и не был официально введен властями», – отметил Степанюк.

По его словам, на Украине с учетом «скрытой безработицы» общее число нетрудоустроенных составляет около 10%, просто далеко не все из них регистрируются в службе занятости.

«Наши гастарбайтеры – это те же самые безработные, люди, которые не смогли достойно трудоустроиться в своей стране», – сказал он.

Эксперт отметил, что в последние годы украинские власти самоустранилось от развития страны, говоря о том, что «бизнес и рынок сами отрегулируют экономику».

«К сожалению, это полный бред. Такие системы уже лет 100 как не применяются в развитых странах. Это система управления экономикой из XIX века. Кроме того, в условиях начинающегося мирового кризиса никто из крупных инвесторов не вложит ни копейки в деградирующую страну. Наоборот, они вскоре начнут выводить из Украины все средства, которые ранее вложили», – сообщил Степанюк.

По его словам, государство действует в парадигме, навязанной Соединенными Штатами:

«Вы должны открыть для нас свой рынок, и тогда, может быть, наши корпорации что-то у вас построят». По сути, это была политика колонизации экономики нашей страны. Когда в мировой экономике все было более-менее благополучно, эта концепция еще имела шансы на реализацию. Но сейчас многие из американских корпораций, которые могли иметь желание прийти на Украину, несут огромные убытки, а некоторые – и вовсе находятся на стадии банкротства», – заметил эксперт.

Степанюк назвал абсолютной глупостью создание властями Стабилизационного фонда по борьбе с коронавирусом объемом в 69,5 млрд гривен, так как уже есть профильные ведомства, которые законодательно призваны распределять эти средства.

«Для чего нужно было создавать отдельный фонд? Думаю, для классического дерибана госсредств. К тому же странно выглядит и сама цель создания фонда. Ведь по нормативам, эпидемия в стране объявляется, когда количество заболевших превышает 5%. Сегодня на Украине люди, заболевшие коронавирусом, не составляют и полпроцента. Зато теперь всегда можно объяснить, почему «срезаны» средства на социалку», – возмутился эксперт.

Главной целью объявленного карантина он назвал попытку властей скрыть, что на Украине нет нормальных больниц.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль ответил на просьбы ускорить смягчение карантинных мер, рассказав о трех сценариях жизни в условиях пандемии.

Правительство Украины продлило карантин до 11 мая.