 

Более 100 сотрудников НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом

01.05.2020, 11:35, Разное

С начала апреля 111 работников петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе заразились коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Медучреждение продолжает работать, однако из-за дефицита медперсонала НИИ может принять меньшее число пациентов, теперь их часто перенаправляют в другие лечебные учреждения. При этом сам институт не специализируется на приеме больных с пневмонией и подозрением на коронавирус: туда обращаются жители северной столицы с другими неотложными проблемами.

Санкт-Петербург остается на третьем месте после Москвы и Подмосковья по числу заразившихся ранее неизвестной инфекцией. На сегодняшний день в городе зафиксировано 4062 случая инфицирования COVID-19, 31 человек с подтвержденным диагнозом скончался.

Во многих лечебных заведениях РФ врачи начали фиксировать случаи заражения коронавирусом среди медперсонала. Так, например, накануне стало известно, что в больнице в Коммунарке, которая одной из первых начала принимать пациентов с COVID-19, инфекцию выявили у 26 сотрудников.

По данным издания «Медвестник», ситуация с обеспечением медработников средствами защиты оставляет желать лучшего: более 70% сотрудников больниц по всей РФ заявили о том, что им не хватает медицинских масок, перчаток и других защитных средств.

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Источник: Новая газета



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