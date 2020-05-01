Ана де Армас отметила день рождения с возлюбленным Беном Аффлеком: фото

01.05.2020, 11:30, Разное

Вчера, 30 апреля, день рождения отмечала актриса Ана де Армас. Праздник по случаю 32-летия проходил в узком кругу. Вместе с актрисой свечи на праздничном торте задувал ее возлюбленный, актер Бен Аффлек. Судя по фотографиям, которые Ана выложила у себя в Instagram, они с Беном в этот день уединилась где-то посреди пустыни.

Спасибо всем за поздравления и любовь! Выпьем за еще один прекрасный год!

– подписала Армас серию фотографий с праздника.

Дом, в котором остановились возлюбленные, по случаю праздника был украшен воздушными шарами, а на десерт имениннице принесли шоколадный торт со свечами. Вишенкой праздника стала наполненная конфетами пиньята в форме звезды, которую Ана никак не могла разбить.

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Публикация от A N A D E A R M A S (@ana_d_armas)1 Май 2020 в 12:00 PDT

Ранее пару неоднократно видели в окрестностях Брентвуда, Лос-Анджелес, где находится дом Аффлека.

О романе Бена Аффлека и Аны де Армас стало известно в марте этого года. Папарацци запечатлели пару на Кубе, а после – в аэропорту, когда они отправлялись в Коста-Рику. Вскоре свет увидело интервью актрисы, которое она дала для испанского Vogue. Откровенно о романе с Аффлеком Ана в беседе с прессой не рассказывает, но делится своими эмоциями от совместной работы, осыпая партнера комплиментами – они познакомились на съемках фильма “Глубокая вода”.

Когда мы впервые читали наши сцены вместе, было очевидно, что он собирается сделать что-то исключительное с этой сложной ролью. Его персонаж – двигатель истории, и перевоплощение в него требует балансирования между трагедией и иронией, между реализмом и самой абсурдной комедией. Он не только знает, как сделать это с легкостью, но и умеет удивлять вас в каждом действии. Его талант безграничен,

– рассказывала Ана.