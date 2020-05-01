Ученые объяснили, как прокормить еще 800 млн человек

01.05.2020, 11:30, Разное

Эксперты рассказали, как прокормить еще 800 млн человек. Для этого они советуют улучшить существующие сельскохозяйственные угодья, путем строительства дополнительных водохранилищ и обновления ирригационных систем для повышения их эффективности.

Сегодня человечество использует около 37% пригодных для выращивания растительной пищи земель на территориях России, Африки и Азии. Расширение таких площадок часто бывает затруднительным, а количество населения, которое необходимо кормить, постоянно увеличивается, поэтому специалисты ищут новые способы, позволяющие обеспечить продовольствием нуждающихся людей.

Ученые из Калифорнийского университета Беркли утверждают, что в силах сельскохозяйственных работников прокормить еще 800 млн человек. Для этого достаточно обновить ирригационные системы и водохранилища, поскольку до 80% самых плодородных земель сегодня испытывают дефицит воды, а это сказывается на урожайности, отмечает сетевой ресурс «Ньюинформ».