В РФ отреагировали на отказ Киева принять гумпомощь для Киево-Печерской лавры

01.05.2020, 11:30, Новости дня

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил, что отказавшись принимать гуманитарную помощь из РФ для Киево-Печерской лавры, власти Украины показали «крайнюю беспомощность перед лицом радикалов».

Он рассказал, что во время пасхальных праздников православные верующие, организации и фонды РФ подготовили гуманитарную помощь для монахов, насельников Киево-Печерской лавры и всех киевлян. Гуманитарная помощь состоит из масок и лекарств, передает РИА «Новости».

«Были подключены правозащитники, в частности, российским омбудсменом Татьяной Москальковой были проработаны вопросы доставки гуманитарной помощи, но проект был сорван из-за истеричной реакции представителей блока Порошенко, которые заявили, что эта помощь противоречит национальным интересам Украины и направлена на захват лавры», – сказал депутат.

Он выразил мнение, что Украина отказалась от гуманитарного сотрудничества, которое было «единственным ключом» для преодоления кризиса.

«Режим продемонстрировал крайнюю беспомощность перед лицом радикалов, заблокировавших предоставление гуманитарной помощи, которое осуществлялось при поддержке уполномоченных по правам человека РФ и Украины. Власть, по сути, в интересах нацизма расписалась в полном отказе от защиты прав человека и свободы вероисповедания», – подчеркнул Гаврилов.

Напомним, у всех священнослужителей в Киево-Печерской лавре выявили коронавирус. Лавру еще 5 апреля закрыли на карантин после 90 случаев коронавируса. 12 апреля был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел.