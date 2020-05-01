Сергей Жигунов отсудил у супруги Веры Новиковой долю в одной из своих столичных квартир

01.05.2020, 11:30, Разное

В конце минувшего года супруга известного киноактёра, режиссёра и продюсера Сергея Жигунова обратилась с иском в суд. Целью Веры Новиковой было признание совместным имуществом одной из принадлежащих мужу столичных квартир. Недавно стало известно, что орган правосудия принял сторону актёра, поэтому его жена не получила долю жилья.

В браке с актрисой театра им. Вахтангова Верой Новиковой Сергей Жигунов живёт с 1985 года. В 2006-2008 гг. пара проживала раздельно, так как у артиста был роман с коллегой по съёмочной площадке Анастасией Заворотнюк. Впоследствии Новикова простила мужа и они повторно заключили брак. Тем не менее, сейчас некоторые источники снова сообщают о наличии проблем в звёздной семье. В качестве подтверждения «теории» называют попытку артистки отсудить часть столичной недвижимости Жигунова, что, впрочем, ей не удалось.

На данное время ни Вера Новикова, ни Сергей Жигунов не комментируют возможное расставание. Супруга рекомендует всем интересующимся якобы новым романом актёра обращаться к нему за разъяснениями, а сам он «уходит от темы», отшучиваясь тем, что пресса «сгущает краски» вокруг его отношений с внешне похожей на Заворотнюк помощницей Викторией Ворожбит, информирует интернет-портал Teleprogramma.