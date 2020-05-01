 

В общежитии РУТ приняты дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса

01.05.2020, 11:25, Разное

Соответствующий приказ подписал ректор университета Александр Климов в понедельник, 27 апреля.

Данный порядок устанавливает правила проживания в общежитии вуза с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья обучающихся.

Для проживающих и сотрудников общежития обеспечена доставка трехразового питания с использованием одноразовой посуды, в том числе и в праздничные дни. В помещениях здания организована дезинфекция дезинфицирующими средствами в местах общего пользования, обеспечена круглосуточная охрана. Бригада медицинского персонала поликлиники Российского университета транспорта ежедневно находится на территории общежития.



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