Володин напомнил о целях поправок к Конституции

01.05.2020, 11:25, Разное

Традиции Первомая тесно связаны с профсоюзами, защитой прав и интересов граждан, отметил председатель нижней палаты. Он напомнил, что Россия – социальное государство, поэтому улучшение жизни людей, обеспечение достойных условий труда и его оплаты являются приоритетными.

“На это нацелены и поправки в Конституцию Российской Федерации, инициированные президентом нашей страны”, – подчеркнул спикер Госдумы.

Володин отметил активную позицию, которую занимают профсоюзы в отстаивании прав трудящихся, в диалоге с властью и работодателями. Люди это ценят, добавил спикер. Он пожелал россиянам счастья, здоровья и благополучия.