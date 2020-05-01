Украина ввела спецпошлины на российский уголь

01.05.2020, 11:16, Новости дня

С пятницы 1 мая Украина вводит в действие спецпошлины в размере 65% на импорт угля из России, чтобы защитить внутренний рынок.

Госстат Украины сообщает, что в 2019 году на Россию приходилось 58% поставок каменного угля и антрацита, всего было импортировано угля на 2,8 млрд долларов. В январе и феврале 2020 года доля РФ в поставках угля уже превышала 61%, передает РИА «Новости».

Введение спецпошлины на российский уголь, кроме антрацита, угля для металлургии и для производства электроэнергии и тепла, Киев собирался еще с 15 апреля, но вступление решения в силу перенесли на 1 мая.

«В процессе работы над документом мы столкнулись с необходимостью разграничить уголь, добываемый на Украине, и уголь, который мы вынуждены импортировать. Поэтому достаточно долго постановление было на доработке. Однако мы смогли выработать механизм, который устанавливает 65-процентную пошлину на импорт того типа угля, которым Украина способна самостоятельно обеспечить свой рынок»», – отметил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Украинский экономический эксперт Александр Охрименко предполагает, что власти Украины ввели спецпошлину на импорт угля, чтобы угодить олигархам.

«На Украине остановились ряд шахт ДТЭК в связи с тем, что упала цена на нефть, соответственно, на уголь. А при этом себестоимость добычи угля на Украине очень высокая. Теперь украинский уголь не нужен ни в ЕС, ни у нас, его никто не покупает. Поэтому чтоб помочь украинским олигархам, в том числе Ахметову, власти ввели эти спецпошлины, чтобы не поставлять уголь из России», – сказал Охрименко.

9 апреля сообщалось, что власти Украины приняли решение увеличить спецпошлину на импорт угля определенных марок в размере 65%.