Профессор Михаил Костинов рекомендовал аллергикам особо тщательно соблюдать режим самоизоляции

01.05.2020, 11:09, Разное

На фоне пандемии коронавируса COVID-19 в большинстве стран ввели карантинные меры, в частности, режим самоизоляции. Профессор Михаил Костинов, завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, рекомендует аллергикам особо тщательно соблюдать данные меры предосторожности во избежание заражения вирусом нового типа.

По словам профессора Костинова, в весенний период, когда начинают активно цвести деревья и растения, у людей с поллинозом, или аллергией на пыльцу, ослабляется иммунная система. Поэтому данная категория населения входит в группу риска по коронавирусу, так как при сниженном иммунитете возбудителю любого инфекционного заболевания проще проникать в человеческий организм.

В связи с этим специалист рекомендовал аллергикам с большей серьёзностью подходить к своему здоровью, стараться не нарушать режим самоизоляции и свести к минимуму общение с окружающими. Профессор в беседе с журналистами ТАСС также напомнил, что у пациентов с поллинозом наблюдается повышенная реакция на пыльцу, вследствие чего раздражаются слизистые оболочки и возникают повреждения, схожие с ранами.