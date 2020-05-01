Врач рассказал о попадающих в реанимацию пациентах с коронавирусом

01.05.2020, 11:08, Новости дня

Врач-реаниматолог одного из медучреждений Москвы, предназначенного для пациентов с пневмонией или коронавирусом, рассказала, какие из категорий больных попадают в реанимацию.

Она рассказала, что самому молодому из попавших в реанимацию пациентов было 20 лет, были также 26-ти, 30-ти и 40-летние пациенты, информирует «Вечерняя Москва».

«Конечно, немало пожилых пациентов до 80 лет. Но здесь сложно говорить о возрастной статистике. Скорее, могу отметить тот факт, что большинство больных – это люди с весом от ста килограммов и больше», – указала реаниматолог.

По ее словам, 80% больных еще до коронавируса имели сопутствующие заболевания, в том числе диабет, ожирение, и проблемы с сердцем.

Врач добавила, что за последний месяц удавалось вылечить почти «безнадежных» больных, которых «приходилось возвращать с того света».

«Но, к сожалению, таких историй не так много – хотелось бы больше», – отметила реаниматолог.

Ранее директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков говорил, что коронавирус может стать «спусковым крючком» для развития хронических болезней.