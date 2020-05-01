Заслуженные врачи создали штаб по мониторингу организации помощи населению

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01.05.2020, 11:08, Новости дня

Национальная Ассоциация Заслуженных врачей создала оперативный информационно-аналитический штаб по мониторингу ситуации с организацией медицинской помощи населению и защите прав врачей.

«Штаб создан в целях мониторинга информационного поля о текущей ситуации по организации предоставления медицинской помощи населению, оснащению медицинских учреждений необходимым медицинским оборудованием, обеспечению медицинских работников СИЗ, обеспечению своевременных денежных выплат медицинским работникам, соблюдению прав медицинских работников, сбора поступающих сигналов о нарушениях в этих областях от граждан и медицинских работников», – говорится на сайте ассоциации.

Сигналы от населения и медицинских работников о нарушениях можно направлять: на электронную почту Ассоциации [email protected], на страницу Ассоциации в Facebook.



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