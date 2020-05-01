 

У главы Буйнакска обнаружили коронавирус

01.05.2020, 11:08, Новости дня

Глава города Буйнакска (республика Дагестан) Исламудин Нургудаев сообщил, что у него подтвердили коронавирус.

«Несмотря на все предпринятые мною меры по недопущению заражения, первый тест на наличие новой коронавирусной инфекции у меня дал положительный результат. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора я вынужден уйти на самоизоляцию и соблюдать предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег. Администрация города продолжит работу в штатном режиме», – передает его слова ТАСС.

Нургудаев отметил, что на время самоизоляции будет общаться с коллегами по телефону и видеосвязи, в том числе давать поручения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Буйнакске.

«В период своего отсутствия временное исполнение обязанностей главы мною возложено на первого заместителя Исаева Шамиля Магомедкамиловича», – отметил Нургудаев.

Накануне премьер РФ Михаил Мишустин объявил, что у него выявлена коронавирусная инфекция. Президент Владимир Путин пожелал председателю правительства выздоровления, отметив, что без Мишустина окончательных решений в экономической сфере не примут.

Исполнять обязанности премьера временно будет первый зампред правительства Андрей Белоусов.



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