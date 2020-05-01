Мнение: Кульминация

01.05.2020, 10:54, Разное

Даже если болезнь премьера имеет медицинский характер, то она лишь обостряет проблему, которая приближается к своей кульминации. Власть уже открытым текстом говорит, что после карантина мы будем жить в другой стране. Но другая страна – это и другие люди во власти. Точнее, другие балансы. А в нашей стране, где все балансы так или иначе замкнуты на одного-единственного человека, это означает, что вопрос связан в первую очередь с его судьбой.

Сидящий в неизвестном схроне Путин (официально это Ново-Огарево, в реальности есть глубокие сомнения и вполне обоснованные) превратился в цифровой фантом. Вертикаль учится жить и работать в его отсутствие, а значит – скоро (если не уже) задастся вопросом, который задал Джейме Ланистер лорду Фрею – "Тогда зачем вы нам?" Власть берут трудно, отдают еще менее охотно. Путин, дав полномочия губернаторам, лишился ключевого инструмента контроля – кадрового. Как уволить в случае чего губернатора в период "эпидемии"? Особенно когда основной посыл всей пропагандистской машины в отношении самого Путина – коней на переправе не меняют.

Возникает ситуация даже не двоевластия, центров принятия решений становится много. Это создает объективную предпосылку для срочного формирования альянсов и группировок, и как только эти альянсы приобретут крупные формы и обособятся, встанет вопрос – как быть с Путиным. Он в новую конструкцию в прежнем качестве вписываться перестанет.

Откровенно говоря, создается полное впечатление, что мы приближаемся к какой-то кульминации. Она может быть резкой, может иметь половинчатый характер, но она уже неизбежна. Либо Путин должен выползать из своего бункера и забирать власть обратно, либо она скоро окончательно перетечет в другие руки. Не формальная власть, но фактическая.

Учитывая специфическую особенность российского президента, которая выражается в его полной неспособности к действиям в экстренной обстановке (собственно, поэтому он всегда и ныряет в кусты) ожидать от него решительных действий не приходится.

Возникновение новой фигуры – И.о. премьера – переводит ситуацию в острую. Он неизбежно будет вмешиваться в создаваемые альянсы, либо ломая их, либо усиливая. Тем более, что как раз у ИО есть мотив из-за его временного статуса. Есть шанс сделать его постоянным.

В общем, в ближайшее время (от силы неделя-две) возникает во многом уникальная обстановка, когда можно будет решить вопрос о власти. Помешать решению может лишь взаимное недоверие высшей номенклатуры и не до конца оформившиеся союзы внутри нее. Тем не менее, время для новой февральской революции созрело, и ее вероятность становится все более высокой. Другой вопрос, что будет потом, но вначале правящему сословию нужно пройти через этот этап.