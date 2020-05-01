В период самоизоляции треть российских курильщиков пытались отказаться от вредной привычки

01.05.2020, 10:53, Разное

Как показали данные проведенного среди россиян опроса, почти треть курильщиков в период самоизоляции пытались отказаться от вредной привычки. При этом у 94% респондентов попытки «завязать» с пристрастием к табаку так ничем и не закончились.

В соцопросе, проведённом по запросу государственного информационного агентства ТАСС сервисом «Здоровье Mail.ru», приняло участие чуть более 10 тысяч россиян. 27% респондентов отметили, что в период соблюдения рекомендованных в РФ карантинных мер начали больше нервничать, 39% респондентов в самоизоляции стали больше курить, а 12% даже перестали контролировать количество выкуренных за день сигарет. Около трети опрошенных российских курильщиков предпринимали попытки бросить, но 94% этого сделать не смогли, 22% – уменьшили потребление, 11% – практически покончили с вредной привычкой, а 28% респондентов отметили отсутствие каких-либо изменений в сравнении с привычным ритмом жизни.

Если говорить о способе курения, то 87% россиян по-прежнему покупают сигареты, а десятая часть опрошенных перешла на «альтернативы». Около 2% респондентов обычному табаку предпочли вейп, а 11% выбрали IQOS – разработанную компанией Philip Morris International систему нагревания «сырья».