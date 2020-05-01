 

Лариса Гузеева отправила раскритиковавшую её за «грязное» окно подписчицу «вымыть рот»

01.05.2020, 10:53, Разное

Целая дискуссия развернулась под вполне невинным Instagram-постом актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, опубликовавшей фото своего цветка на окне квартиры. Одна из подписчиц в грубой форме упрекнула артистку в «грязном», по её мнению, окне. Звезда не смолчала, и в итоге количество ответных комментариев под репликой хейтера дошло уже до нескольких десятков.
На снимке Лариса Гузеева запечатлела комнатное растение, похожее на герань, а в посте к кадру написала, что в условиях самоизоляционного режима она испытывает потребность в прекрасном. «Я охочусь за ней – за красотой! В масштабах страны – ничего особенного, в режиме изоляции – целый шедевр», – поделилась с Instagram-подписчиками положительными эмоциями звёздная телеведущая, пожелав всем людям «радости и лёгкости бытия».

Однако не все разделили воодушевления Ларисы Гузеевой. Так, одна из подписчиц её Instagram-страницы оставила едкий комментарий, обратившись к 60-летней заслуженной артистке РФ на «ты». Знаменитости не смолчала и в ответ на обидный отзыв фолловера «Окно помой» написала: «Рот помой».

На защиту своего кумира встали её поклонники. В частности, они обратили внимание подписчицы, раскритиковавшей окно знаменитости, на то, что на улице в тот момент шёл дождь и бушевал ветер, а потому оно может казаться несколько грязным. «Мыть его нужно, когда устанавливается погода», – отметил один из фолловеров. Также нахамившей Ларисе Гузеевой даме комментаторы заявили, что каждый человек видит в окружающем мире отражение собственной души, своего внутреннего состояния: одни – грязь, а другие – капли дождя и прекрасный цветок.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Малышева заявила о связи между смертностью от COVID-19 и вакцинацией БЦЖ

02.04 / Эксперты оценили коллекцию детских рисунков Канье Уэста в 23 тысячи долларов

20.04 / Госпитализированная с подозрением на пневмонию москвичка умерла на скамейке у дома…

24.04 / В Москве за сутки умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом

10.04 / Мнение: Новая сделка ОПЕК+

30.04 / Vytybt: Как США украли территорию от океана до океана

13.04 / У главврача Коммунарки Дениса Проценко обнаружен коронавирус

24.04 / Найдены аномалии в ЭКГ у лечащихся от COVID азитромицином и гидроксихлорохином

07.04 / Старшая версия Redmi K30 Pro Zoom Edition поступила в продажу

28.03 / Обнародованы параметры нового смартфона Samsung Galaxy M11

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]gmail.com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска