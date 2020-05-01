Посол США в Грузии обвинила Россию в нападках на лабораторию Лугара

01.05.2020, 10:53, Новости дня

Посол США в Грузии Келли Дегнан назвала «лживыми» и «безответственными» нападки на лабораторию Лугара в Тбилиси и высказала «озабоченность российской дезинформацией» на этот счет», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Хакеры и безответственные люди из РФ и других стран атакуют Грузию и лабораторию Лугара во время контроля за пандемией. Грузинские эксперты отлично работают по диагностике и тестированию», – сказала она.

Посол отметила, что специалисты данной лаборатории направляют правительству Грузии и общественности важные и точные рекомендации.

«Это делается для того, чтобы народ Грузии справился с коронавирусом», – сказала Келли Дегнан.

В Грузии 566 человек заболели коронавирусом, из них 184 излечились, шесть скончались.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов.

По ее словам, США пытаются усилить свое биологическое присутствие за пределами США, в частности на территории бывших советских республик.

По данным МИД, американские представители выступили с инициативой расширить спектр исследований в американо-грузинском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси.

«Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях», – сказала она.

Захарова добавила, что МИД не может игнорировать тот факт, что «инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ».