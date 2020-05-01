 

С начала эпидемии коронавирусом в Украине заразились 754 ребенка и 2154 медработника – Степанов

01.05.2020, 10:51, Новости дня

За сутки в Украине госпитализировали 121 пациента с COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Умерли в стране от коронавирусной болезни 11 человек, большая часть из них болели хроническими заболеваниями. 175 человек за сутки выздоровели, сказал министр.

За этот период было сделано 6942 исследований методом ПЦР. Наибольшее число новых случаев COVID-19 диагностировано в Черновицкой области, Киеве и Ивано-Франковской области.

Он подчеркнул, что всего с начала эпидемии в Украине коронавирусной инфекцией заразились 754 ребенка и 2154 медработника. 

В Украине коронавирус подтвержден у 10 861 жителя (+455), 272 из них умерли. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,2 млн человек, более 233 тыс. из них скончались, а 1 млн вылечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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