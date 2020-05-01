Разумков считает, что COVID-19 могут болеть до 15 нардепов

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01.05.2020, 10:51, Новости дня

Коронавирусом могут быть заражены не более 15 депутатов Верховной Рады Украины. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

“Я думаю, что 10-15 человек максимум. Это я так с запасом говорю даже с учетом тех, кто возможно заболел, но об этом так публично не заявил. Я не готов был сейчас говорить о количестве, но оно совсем незначительное. Я очень рад, что большая часть народных депутатов уже вернулась к работе. Надеюсь, что в ближайшее время те, кто на самоизоляции или пока на больничном, также вернутся к исполнению обязанностей”, – отметил он.

Разумков опроверг слухи о том, что COVID-19 болеют около половины украинских парламентариев.

“Это не соответствует действительности абсолютно. Потому что, даже когда выявляли заболевание у народных депутатов, количество значительно меньше… О половине, то есть 200 с чем-то народных депутатов речь абсолютно не идет”, – заявил он.

Официально коронавирус подтвердили у четырех народных депутатов: членов “Слуги народа” Владимира Ватраса и Руслана Горбенко, внефракционного депутата Анны Скороход,  члена депутатской группы “Довіра” Сергея Шахова. 

В Украине коронавирус подтвержден у 10 861 жителя, 272 из них умерли. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,2 млн человек, более 233 тыс. из них скончались, а 1 млн вылечился.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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