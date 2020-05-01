В Украине за сутки зарегистрировали 455 случаев COVID-19, умерло 11 человек

01.05.2020, 10:50, Новости дня

По состоянию на утро 1 мая количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 10 861, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За последние сутки коронавирус был подтвержден еще у 455 человек.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине умерло 272 человека (+11 за сутки), а 1413 уже выздоровели (175 – за последние сутки).

Больше всего инфицированных и летальных случаев зарегистрировано в Черновицкой области (1667 и 44 соответственно), Киеве (1453 и 25) и Ивано-Франковской области (899 и 51).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,2 млн человек, более 233 тыс. из них скончались, а 1 млн вылечился.