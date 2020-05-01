 

Цены на нефть растут в первый день новой сделки ОПЕК+

01.05.2020, 10:48, Новости дня

В пятницу 1 мая, когда вступает в силу новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи, мировые цены на нефть растут.

По состоянию на 7.13 мск июньские фьючерсы на марку WTI дорожали на 3,93%, до 19,58 доллара за баррель. Показатель на торгах достигал 20,45 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на смесь Brent растут на 1,66%, до 26,93 доллара, передает РИА «Новости».

1 мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ 12 апреля заключили соглашение о сокращении добычи нефти, которое предусматривает совокупное снижение добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.

При этом Саудовская Аравия заявила, что готова принять дополнительные меры со странами ОПЕК+ для того, чтобы сбалансировать рынок нефти.



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