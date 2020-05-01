Названа длительность инкубационного периода коронавируса

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01.05.2020, 10:48, Новости дня

Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков заявил, что инкубационный период заражения коронавирусом может составлять три недели.

«Инкубационный период может быть до трех недель. Значит, это пойдет дальше, и опять надо будет вводить жесткие меры», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в последнее время тяжелых пациентов с «серьезной» пневмонией стало больше, чем еще несколько недель назад.

Отметим, что в РФ за сутки подтвердились 7 тыс. 933 случая новой коронавирусной инфекции. Умерли 96 человек. Всего зарегистрировано более 114 тыс. случаев коронавируса, 1169 человек умерли.



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