Уйдет ли коронавирус с наступлением весны. Мнения экспертов

01.05.2020, 10:45, Разное

Сейчас еще слишком рано заявлять, что новая коронавирусная инфекция пойдет на спад с завершением холодного сезона. Об этом рассказали CNN специалисты по инфекционным болезням, комментируя заявления президента США Дональда Трампа.

В пятницу, 7 февраля, Дональд Трамп опубликовал твит, в котором положительно отозвался о борьбе президента Китая Си Цзиньпина с новой коронавирусной инфекцией. В нем Трамп отметил, что «погода становится теплее, и вирус, я надеюсь, становится слабее, и со временем уйдет».

«Было бы опрометчивым считать, что весной и летом такие вещи успокаиваются», -сказал CNN доктор Питер Нотез (Peter Hotez), декан Национальной школы тропической медицины Бэйлорского медицинского колледжа.

«Мы не совсем понимаем основы сезонности, и, конечно, мы совсем ничего не знаем относительно этого конкретного вируса», – добавил он.

«Его надежда – это наша надежда. Но у нас нет знания, что будет именно так. Это респираторный вирус, и мы знаем, что они часто сезонны, но это касается не каждого из них. Можно надеяться, что наступление весны поспособствует отступлению вируса. Но мы не можем быть уверены, что он поведет себя именно так», – прокомментировал твит Трампа доктор Уильям Шаффнер (William Schaffner), инфекционист из Медицинского центра Университета Вандербильта.

Хотя грипп сейчас убивает гораздо больше людей, чем новый коронавирус, последнему уделяется существенно больше внимания. Это связано с тем, что врачи не знают, как он себя может повести.

«Дело в том, что, несмотря на смертность и заболеваемость от гриппа, существует определенность по поводу его сезонности. Я могу гарантировать, что в марте и апреле количество случаев уменьшится. Также можно довольно точно предсказать уровень смертности и госпитализаций… Сейчас проблема в том, что многое неизвестно», – сообщил на прошлой неделе журналистам Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национального института аллергии и инфекционных болезней.