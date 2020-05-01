 

Трамп: разведданные указывают, что коронавирус появился в китайской лаборатории

01.05.2020, 10:42, Новости дня

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп заявляет, что видел отчеты разведки, указывающие на то, что новый коронавирус появился в лаборатории в китайском городе Ухань.

Отвечая на вопрос журналиста о том, почему он уверен в этой оценке, президент сказал: «Мне нельзя вам этого говорить».

«Существует много теорий, – отметил Трамп, давая понять, что выводы разведки не однозначны. – Посмотрим, откуда он появился».

Когда президента спросили, потребует ли он провести международную инспекцию в Институте вирусологии Уханя, он сказал: «Я думаю, на данный момент Китай старается быть относительно прозрачным с нами».

Трамп добавил, что Китай либо не смог остановить коронавирус, либо позволил ему распространиться.

Ранее в четверг Управление директора Национальной разведки опубликовало заявление, согласно которому «разведсообщество разделяет широко распространенную в научных кругах точку зрения, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован».

В заявлении также говорится, что разведслужбы «продолжат тщательно изучать появляющуюся информацию и разведданные, чтобы определить, началась ли вспышка из-за контакта с зараженными животными или стала результатом инцидента в лаборатории в Ухане».

Коронавирус был впервые зафиксирован в Ухане.

На данный момент COVID-19 заболели около 3,3 миллиона человек в мире, 230 000 человек умерли. Больше всего случаев зарегистрировано в США – около 1,1 миллиона при 64 000 смертей.

Главный эпидемиолог страны доктор Энтони Фаучи в четверг предостерег против слишком поспешного открытия страны, поскольку это чревато риском новой волны заражений.

В то время как некоторые штаты начали возобновлять работу компаний, Фаучи призвал их «действовать очень медленно», если нет возможности отслеживать все контакты пациентов с подтвержденным диагнозом.

«Нельзя просто сделать скачок и оказаться в ситуации, которая провоцирует повторный всплеск, – отметил Фаучи в интервью программе «Сегодня» на канале NBC. – Вот что меня беспокоит. Надеюсь, они не будут этого делать».

Несколько губернаторов разрешили открыть рестораны, розничные магазины, парикмахерские и маникюрные салоны, боулинг-клубы и другие заведения.



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