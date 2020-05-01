В Таджикистане суд запретил информационный сайт «Ахбор»

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01.05.2020, 10:42, Новости дня

ХУДЖАНД – В то время как внимание всего мира приковано к пандемии коронавируса, Верховный суд Таджикистана запретил базирующийся в Праге информационный ресурс «Ахбор», постановив, что его контент служит интересам «террористов и экстремистов».

В марте суд вынес постановление о блокировке сайта на территории Таджикистана и заявил, что он не может законно вести деятельность в качестве СМИ.

Главный редактор «Ахбор» Мирзо Салимпур, в прошлом работавший в Таджикской службе «Радио Свобода» (Радио Озоди), считает, что решение суда несет в себе четкий посыл: правительство Таджикистана не приемлет независимую прессу.

«Это прямая атака на свободу СМИ», – заявляет он.

Власти Таджикистана обвинили «Ахбор» в продвижении запрещенных группировок, таких как «Партия исламского возрождения Таджикистана», которая была крупнейшей оппозиционной партией страны, пока в 2015 году правительство не объявило ее террористической организацией.

Салимпур настаивает, что сайт не служит интересам никого, кроме таджикского народа, которому, по его словам, не хватает доступа к достоверным новостям и аналитическим материалам.

Сайт, публикующий материалы на таджикском и русском языках и получающий финансирование от западных доноров, освещает темы, связанные с жизнью таджиков в Центральной Азии, России и других регионах. У «Ахбор» нет штатных сотрудников на территории Таджикистана, но есть обширная неформальная сеть активистов, блогеров и внештатных корреспондентов.



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