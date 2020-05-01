В России начнут штрафовать храмы и мечети за отсутствие защиты от террористов

01.05.2020, 10:40, Новости дня

С 1 мая в России вступил в силу закон, который прописывает штрафы за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций, напоминает Znak.com.

Новая статья 20.35 была введена в Кодекс РФ об административных правонарушениях в декабре 2019 года. Тогда же Московский патриархат Русской православной церкви выступил с заявлением, что утвержденные правительством России требования к антитеррористической защищенности храмов будет трудно исполнить.

Речь в первую очередь идет о камерах наблюдения. В храмах их начали устанавливать в феврале 2020 года, а в мечетях еще раньше, в 2019 году. При этом некоторые представители исламского духовенства были были против этого и заявляли, что заказчик системы видеонаблюдения – спецслужбы, которые собираются следить за прихожанами.

За нарушение требований к антитеррористической защищенности храмов и мечетей грозят штрафы:

для физических лиц – в размере от 3 до 5 тысяч рублей,

для должностных лиц, в том числе настоятелей храмов, санкция составит от 30 до 50 тысяч рублей,

для юридических лиц (то есть для самих приходов и религиозных общин) – от 50 до 100 тысяч рублей.

Такие же штрафы будут грозить за воспрепятствование деятельности лиц, которые обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности религиозных объектов.

Сами требования были утверждены постановлением правительства в сентябре 2019 года. Документ обязывает религиозные организации получать паспорт безопасности своих объектов и территорий. Для этого обследование храма должна провести специальная комиссия, в состав которой входят представители самой религиозной организации, а также региональных властей и силовых органов: ФСБ, Росгвардии и МЧС.

Документ также устанавливает три категории религиозных объектов в зависимости от их вместимости. Например, ко второй, средней категории, отнесены храмы вместимостью от 500 до 1000 человек. Большие храмы и мечети, которые вмещают более 1 тысячи прихожан, должны быть отнесены к первой, высшей категории, которая предполагает наибольшее внимание к вопросам безопасности. К примеру, физическую охрану объектов I категории должны обеспечивать частные охранные организации или подразделения Росгвардии. Если же храм рассчитан менее чем на 50 прихожан, меры по его антитеррористической защищенности остаются на усмотрение самого настоятеля, уточняет Znak.com.