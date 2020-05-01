В России за сутки выявили еще 7933 заболевших COVID-19, умерли 96 человек

01.05.2020, 10:40, Новости дня

По данным на 1 мая, за последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших по всей стране достигло 114 431.

Новые случаи заболевания фиксировались в 85 регионах, больше всего в Москве – 3561.

За сутки от COVID-19 умерли 96 человек. Поправился и выписан за последние 24 часа еще 1601 человек.

Глава Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась на одном уровне.

“Мы, по сути, последнюю неделю уже были на плато по числу новых случаев”, – сказала она в эфире программы “Док-Ток” на Первом канале. Скворцова добавила, что на плато допустимы колебания, поэтому ежедневно могут наблюдаться чуть больше или чуть меньше новых случаев заражения СOVID-19.

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